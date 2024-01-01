شلن تنزاني إلى ليرة لبنانية

تحويل TZS إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
33,030.10 lbp

tzs1.000 TZS = ل.ل.33.03 LBP

Mid-market exchange rate at 01:00
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TZS إلى LBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LBP

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4030.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.04957.0470.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه لبناني
1 TZS٣٣٫٠٣٠١٠ LBP
5 TZS١٦٥٫١٥٠٥٠ LBP
10 TZS٣٣٠٫٣٠١٠٠ LBP
20 TZS٦٦٠٫٦٠٢٠٠ LBP
50 TZS١٬٦٥١٫٥٠٥٠٠ LBP
100 TZS٣٬٣٠٣٫٠١٠٠٠ LBP
250 TZS٨٬٢٥٧٫٥٢٥٠٠ LBP
500 TZS١٦٬٥١٥٫٠٥٠٠٠ LBP
1000 TZS٣٣٬٠٣٠٫١٠٠٠٠ LBP
2000 TZS٦٦٬٠٦٠٫٢٠٠٠٠ LBP
5000 TZS١٦٥٬١٥٠٫٥٠٠٠٠ LBP
10000 TZS٣٣٠٬٣٠١٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الشلن التنزاني
1 LBP٠٫٠٣٠٢٨ TZS
5 LBP٠٫١٥١٣٨ TZS
10 LBP٠٫٣٠٢٧٥ TZS
20 LBP٠٫٦٠٥٥١ TZS
50 LBP١٫٥١٣٧٧ TZS
100 LBP٣٫٠٢٧٥٤ TZS
250 LBP٧٫٥٦٨٨٥ TZS
500 LBP١٥٫١٣٧٧٠ TZS
1000 LBP٣٠٫٢٧٥٤٠ TZS
2000 LBP٦٠٫٥٥٠٨٠ TZS
5000 LBP١٥١٫٣٧٧٠٠ TZS
10000 LBP٣٠٢٫٧٥٤٠٠ TZS