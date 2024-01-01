شلن تنزاني إلى ريال قطري

تحويل TZS إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.35 qar

tzs1.000 TZS = QR0.001346 QAR

Mid-market exchange rate at 02:32
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى QAR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

QAR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4090.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20262.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0510.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال القطري
1 TZS٠٫٠٠١٣٥ QAR
5 TZS٠٫٠٠٦٧٣ QAR
10 TZS٠٫٠١٣٤٦ QAR
20 TZS٠٫٠٢٦٩٢ QAR
50 TZS٠٫٠٦٧٣٠ QAR
100 TZS٠٫١٣٤٦٠ QAR
250 TZS٠٫٣٣٦٥١ QAR
500 TZS٠٫٦٧٣٠١ QAR
1000 TZS١٫٣٤٦٠٢ QAR
2000 TZS٢٫٦٩٢٠٤ QAR
5000 TZS٦٫٧٣٠١٠ QAR
10000 TZS١٣٫٤٦٠٢٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الشلن التنزاني
1 QAR٧٤٢٫٩٢٩٠٠ TZS
5 QAR٣٬٧١٤٫٦٤٥٠٠ TZS
10 QAR٧٬٤٢٩٫٢٩٠٠٠ TZS
20 QAR١٤٬٨٥٨٫٥٨٠٠٠ TZS
50 QAR٣٧٬١٤٦٫٤٥٠٠٠ TZS
100 QAR٧٤٬٢٩٢٫٩٠٠٠٠ TZS
250 QAR١٨٥٬٧٣٢٫٢٥٠٠٠ TZS
500 QAR٣٧١٬٤٦٤٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 QAR٧٤٢٬٩٢٩٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 QAR١٬٤٨٥٬٨٥٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 QAR٣٬٧١٤٬٦٤٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 QAR٧٬٤٢٩٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ TZS