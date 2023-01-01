ألف ريال قطري إلى شلن تنزاني

تحويل QAR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ qar
٦٨٦٬١٨٤ tzs

1.00000 QAR = 686.18400 TZS

Mid-market exchange rate at 11:53
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20871.36555285.3750.8067770.93095784.0221.53846
1INR0.01201810.01641113.429630.009695820.01118789.422360.0184892
1CAD0.73230660.93421208.9820.5908070.681722574.1441.12662
1PKR0.003504160.2915770.0047851110.002827080.003262112.747340.00539102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / الشلن التنزاني
1 QAR686.18400 TZS
5 QAR3430.92000 TZS
10 QAR6861.84000 TZS
20 QAR13723.68000 TZS
50 QAR34309.20000 TZS
100 QAR68618.40000 TZS
250 QAR171546.00000 TZS
500 QAR343092.00000 TZS
1000 QAR686184.00000 TZS
2000 QAR1372368.00000 TZS
5000 QAR3430920.00000 TZS
10000 QAR6861840.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال القطري
1 TZS0.00146 QAR
5 TZS0.00729 QAR
10 TZS0.01457 QAR
20 TZS0.02915 QAR
50 TZS0.07287 QAR
100 TZS0.14573 QAR
250 TZS0.36433 QAR
500 TZS0.72867 QAR
1000 TZS1.45733 QAR
2000 TZS2.91466 QAR
5000 TZS7.28665 QAR
10000 TZS14.57330 QAR