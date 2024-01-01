1 شلن تنزاني إلى ريال قطري

تحويل TZS إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.00 qar

1.000 TZS = 0.001429 QAR

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٨٨٢٫٨٣٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠٢٢٦٢٫١٨٥٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٣٦١٫٣٩٢٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٤٢٥٤٫٧٣٢٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال القطري
1 TZS٠٫٠٠١٤٣ QAR
5 TZS٠٫٠٠٧١٥ QAR
10 TZS٠٫٠١٤٢٩ QAR
20 TZS٠٫٠٢٨٥٩ QAR
50 TZS٠٫٠٧١٤٧ QAR
100 TZS٠٫١٤٢٩٤ QAR
250 TZS٠٫٣٥٧٣٤ QAR
500 TZS٠٫٧١٤٦٨ QAR
1000 TZS١٫٤٢٩٣٦ QAR
2000 TZS٢٫٨٥٨٧٢ QAR
5000 TZS٧٫١٤٦٨٠ QAR
10000 TZS١٤٫٢٩٣٦٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الشلن التنزاني
1 QAR٦٩٩٫٦١٣٠٠ TZS
5 QAR٣٬٤٩٨٫٠٦٥٠٠ TZS
10 QAR٦٬٩٩٦٫١٣٠٠٠ TZS
20 QAR١٣٬٩٩٢٫٢٦٠٠٠ TZS
50 QAR٣٤٬٩٨٠٫٦٥٠٠٠ TZS
100 QAR٦٩٬٩٦١٫٣٠٠٠٠ TZS
250 QAR١٧٤٬٩٠٣٫٢٥٠٠٠ TZS
500 QAR٣٤٩٬٨٠٦٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 QAR٦٩٩٬٦١٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 QAR١٬٣٩٩٬٢٢٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 QAR٣٬٤٩٨٬٠٦٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 QAR٦٬٩٩٦٬١٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS