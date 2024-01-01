شلن تنزاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TZS إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.36 ils

tzs1.000 TZS = ₪0.001356 ILS

Mid-market exchange rate at 03:11
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TZS إلى ILS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ILS

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.4120.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Israeli New Sheqel
1 TZS٠٫٠٠١٣٦ ILS
5 TZS٠٫٠٠٦٧٨ ILS
10 TZS٠٫٠١٣٥٦ ILS
20 TZS٠٫٠٢٧١٣ ILS
50 TZS٠٫٠٦٧٨١ ILS
100 TZS٠٫١٣٥٦٣ ILS
250 TZS٠٫٣٣٩٠٧ ILS
500 TZS٠٫٦٧٨١٣ ILS
1000 TZS١٫٣٥٦٢٦ ILS
2000 TZS٢٫٧١٢٥٢ ILS
5000 TZS٦٫٧٨١٣٠ ILS
10000 TZS١٣٫٥٦٢٦٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الشلن التنزاني
1 ILS٧٣٧٫٣١٩٠٠ TZS
5 ILS٣٬٦٨٦٫٥٩٥٠٠ TZS
10 ILS٧٬٣٧٣٫١٩٠٠٠ TZS
20 ILS١٤٬٧٤٦٫٣٨٠٠٠ TZS
50 ILS٣٦٬٨٦٥٫٩٥٠٠٠ TZS
100 ILS٧٣٬٧٣١٫٩٠٠٠٠ TZS
250 ILS١٨٤٬٣٢٩٫٧٥٠٠٠ TZS
500 ILS٣٦٨٬٦٥٩٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 ILS٧٣٧٬٣١٩٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 ILS١٬٤٧٤٬٦٣٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 ILS٣٬٦٨٦٬٥٩٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 ILS٧٬٣٧٣٬١٩٠٫٠٠٠٠٠ TZS