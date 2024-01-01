Tanzanya şilininden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile TZS → ILS çevirin

1.000 tzs
1,43 ils

1.00000 TZS = 0.00143 ILS

00:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0772589.4221.450571.651080.94793518.3602
1 GBP1.1695411.25995104.5881.696591.931111.1086521.4741
1 USD0.928250.793682183.00951.346551.532680.8799517.0436
1 INR0.01118290.009561340.012046810.01622160.0184640.01060060.205321

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Tanzanya şilininden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Yeni İsrail Şekeli
1 TZS0.00143 ILS
5 TZS0.00713 ILS
10 TZS0.01427 ILS
20 TZS0.02854 ILS
50 TZS0.07135 ILS
100 TZS0.14269 ILS
250 TZS0.35673 ILS
500 TZS0.71347 ILS
1000 TZS1.42693 ILS
2000 TZS2.85386 ILS
5000 TZS7.13465 ILS
10000 TZS14.26930 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tanzanya Şilini
1 ILS700.80500 TZS
5 ILS3504.02500 TZS
10 ILS7008.05000 TZS
20 ILS14016.10000 TZS
50 ILS35040.25000 TZS
100 ILS70080.50000 TZS
250 ILS175201.25000 TZS
500 ILS350402.50000 TZS
1000 ILS700805.00000 TZS
2000 ILS1401610.00000 TZS
5000 ILS3504025.00000 TZS
10000 ILS7008050.00000 TZS