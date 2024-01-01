شلن تنزاني إلى ليك ألباني

تحويل TZS إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
33.08 all

tzs1.000 TZS = Lek0.03308 ALL

Mid-market exchange rate at 02:59
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TZS إلى ALL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ALL

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.950.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60364.4160.687
1 CAD0.7430.96911.0930.56113.18162.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05457.0780.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / ليك ألباني
1 TZS٠٫٠٣٣٠٨ ALL
5 TZS٠٫١٦٥٤٢ ALL
10 TZS٠٫٣٣٠٨٤ ALL
20 TZS٠٫٦٦١٦٧ ALL
50 TZS١٫٦٥٤١٨ ALL
100 TZS٣٫٣٠٨٣٦ ALL
250 TZS٨٫٢٧٠٩٠ ALL
500 TZS١٦٫٥٤١٨٠ ALL
1000 TZS٣٣٫٠٨٣٦٠ ALL
2000 TZS٦٦٫١٦٧٢٠ ALL
5000 TZS١٦٥٫٤١٨٠٠ ALL
10000 TZS٣٣٠٫٨٣٦٠٠ ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / الشلن التنزاني
1 ALL٣٠٫٢٢٦٤٠ TZS
5 ALL١٥١٫١٣٢٠٠ TZS
10 ALL٣٠٢٫٢٦٤٠٠ TZS
20 ALL٦٠٤٫٥٢٨٠٠ TZS
50 ALL١٬٥١١٫٣٢٠٠٠ TZS
100 ALL٣٬٠٢٢٫٦٤٠٠٠ TZS
250 ALL٧٬٥٥٦٫٦٠٠٠٠ TZS
500 ALL١٥٬١١٣٫٢٠٠٠٠ TZS
1000 ALL٣٠٬٢٢٦٫٤٠٠٠٠ TZS
2000 ALL٦٠٬٤٥٢٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 ALL١٥١٬١٣٢٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 ALL٣٠٢٬٢٦٤٫٠٠٠٠٠ TZS