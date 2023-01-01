20 ليك ألباني إلى شلن تنزاني

تحويل ALL إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ all
٥٣١٫٢٧ tzs

1.00000 ALL = 26.56350 TZS

Mid-market exchange rate at 20:10
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أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929350.7970991.3585555.532957.081.5197683.455
1 EUR1.07610.85771.461859.753461.41811.6352689.7976
1 GBP1.254551.1659111.7043769.668871.60971.90661104.698
1 CAD0.7360790.6840880.586727140.876642.01541.1186661.4295

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / الشلن التنزاني
1 ALL26.56350 TZS
5 ALL132.81750 TZS
10 ALL265.63500 TZS
20 ALL531.27000 TZS
50 ALL1328.17500 TZS
100 ALL2656.35000 TZS
250 ALL6640.87500 TZS
500 ALL13281.75000 TZS
1000 ALL26563.50000 TZS
2000 ALL53127.00000 TZS
5000 ALL132817.50000 TZS
10000 ALL265635.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / ليك ألباني
1 TZS0.03765 ALL
5 TZS0.18823 ALL
10 TZS0.37646 ALL
20 TZS0.75291 ALL
50 TZS1.88228 ALL
100 TZS3.76457 ALL
250 TZS9.41142 ALL
500 TZS18.82285 ALL
1000 TZS37.64570 ALL
2000 TZS75.29140 ALL
5000 TZS188.22850 ALL
10000 TZS376.45700 ALL