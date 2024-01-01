شلن تنزاني إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل TZS إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2.55 bob

tzs1.000 TZS = Bs0.002553 BOB

Mid-market exchange rate at 22:41
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى BOB مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

BOB

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60464.4210.687
1 CAD0.7440.96911.0930.56113.18262.4240.666
1 AUD0.680.8860.91510.51312.05657.0910.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bolivian Boliviano
1 TZS٠٫٠٠٢٥٥ BOB
5 TZS٠٫٠١٢٧٦ BOB
10 TZS٠٫٠٢٥٥٣ BOB
20 TZS٠٫٠٥١٠٦ BOB
50 TZS٠٫١٢٧٦٤ BOB
100 TZS٠٫٢٥٥٢٩ BOB
250 TZS٠٫٦٣٨٢٢ BOB
500 TZS١٫٢٧٦٤٤ BOB
1000 TZS٢٫٥٥٢٨٧ BOB
2000 TZS٥٫١٠٥٧٤ BOB
5000 TZS١٢٫٧٦٤٣٥ BOB
10000 TZS٢٥٫٥٢٨٧٠ BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الشلن التنزاني
1 BOB٣٩١٫٧١٦٠٠ TZS
5 BOB١٬٩٥٨٫٥٨٠٠٠ TZS
10 BOB٣٬٩١٧٫١٦٠٠٠ TZS
20 BOB٧٬٨٣٤٫٣٢٠٠٠ TZS
50 BOB١٩٬٥٨٥٫٨٠٠٠٠ TZS
100 BOB٣٩٬١٧١٫٦٠٠٠٠ TZS
250 BOB٩٧٬٩٢٩٫٠٠٠٠٠ TZS
500 BOB١٩٥٬٨٥٨٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BOB٣٩١٬٧١٦٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BOB٧٨٣٬٤٣٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BOB١٬٩٥٨٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BOB٣٬٩١٧٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS