شلن تنزاني إلى كيب لاوي

تحويل TZS إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
8,148.29 lak

tzs1.000 TZS = ₭8.148 LAK

Mid-market exchange rate at 03:00
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TZS إلى LAK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LAK

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4030.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.04957.0470.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / كيب لاوسي
1 TZS٨٫١٤٨٢٩ LAK
5 TZS٤٠٫٧٤١٤٥ LAK
10 TZS٨١٫٤٨٢٩٠ LAK
20 TZS١٦٢٫٩٦٥٨٠ LAK
50 TZS٤٠٧٫٤١٤٥٠ LAK
100 TZS٨١٤٫٨٢٩٠٠ LAK
250 TZS٢٬٠٣٧٫٠٧٢٥٠ LAK
500 TZS٤٬٠٧٤٫١٤٥٠٠ LAK
1000 TZS٨٬١٤٨٫٢٩٠٠٠ LAK
2000 TZS١٦٬٢٩٦٫٥٨٠٠٠ LAK
5000 TZS٤٠٬٧٤١٫٤٥٠٠٠ LAK
10000 TZS٨١٬٤٨٢٫٩٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الشلن التنزاني
1 LAK٠٫١٢٢٧٣ TZS
5 LAK٠٫٦١٣٦٣ TZS
10 LAK١٫٢٢٧٢٥ TZS
20 LAK٢٫٤٥٤٥٠ TZS
50 LAK٦٫١٣٦٢٥ TZS
100 LAK١٢٫٢٧٢٥٠ TZS
250 LAK٣٠٫٦٨١٢٥ TZS
500 LAK٦١٫٣٦٢٥٠ TZS
1000 LAK١٢٢٫٧٢٥٠٠ TZS
2000 LAK٢٤٥٫٤٥٠٠٠ TZS
5000 LAK٦١٣٫٦٢٥٠٠ TZS
10000 LAK١٬٢٢٧٫٢٥٠٠٠ TZS