شلن تنزاني إلى تالا ساموي

تحويل TZS إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.00 wst

tzs1.000 TZS = WS$0.001004 WST

Mid-market exchange rate at 03:27
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى WST مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

WST

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75483.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4260.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4090.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06957.0650.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Samoan Tala
1 TZS٠٫٠٠١٠٠ WST
5 TZS٠٫٠٠٥٠٢ WST
10 TZS٠٫٠١٠٠٤ WST
20 TZS٠٫٠٢٠٠٨ WST
50 TZS٠٫٠٥٠٢١ WST
100 TZS٠٫١٠٠٤١ WST
250 TZS٠٫٢٥١٠٤ WST
500 TZS٠٫٥٠٢٠٧ WST
1000 TZS١٫٠٠٤١٤ WST
2000 TZS٢٫٠٠٨٢٨ WST
5000 TZS٥٫٠٢٠٧٠ WST
10000 TZS١٠٫٠٤١٤٠ WST
معدلات التحويل Samoan Tala / الشلن التنزاني
1 WST٩٩٥٫٨٧٧٠٠ TZS
5 WST٤٬٩٧٩٫٣٨٥٠٠ TZS
10 WST٩٬٩٥٨٫٧٧٠٠٠ TZS
20 WST١٩٬٩١٧٫٥٤٠٠٠ TZS
50 WST٤٩٬٧٩٣٫٨٥٠٠٠ TZS
100 WST٩٩٬٥٨٧٫٧٠٠٠٠ TZS
250 WST٢٤٨٬٩٦٩٫٢٥٠٠٠ TZS
500 WST٤٩٧٬٩٣٨٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 WST٩٩٥٬٨٧٧٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 WST١٬٩٩١٬٧٥٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 WST٤٬٩٧٩٬٣٨٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 WST٩٬٩٥٨٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS