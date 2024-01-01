شلن تنزاني إلى روبية نيبالية

تحويل TZS إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
49.56 npr

tzs1.000 TZS = ₨0.04956 NPR

Mid-market exchange rate at 22:01
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى NPR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

NPR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4150.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20262.4130.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.060.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Nepalese Rupee
1 TZS٠٫٠٤٩٥٦ NPR
5 TZS٠٫٢٤٧٧٩ NPR
10 TZS٠٫٤٩٥٥٨ NPR
20 TZS٠٫٩٩١١٦ NPR
50 TZS٢٫٤٧٧٩١ NPR
100 TZS٤٫٩٥٥٨٢ NPR
250 TZS١٢٫٣٨٩٥٥ NPR
500 TZS٢٤٫٧٧٩١٠ NPR
1000 TZS٤٩٫٥٥٨٢٠ NPR
2000 TZS٩٩٫١١٦٤٠ NPR
5000 TZS٢٤٧٫٧٩١٠٠ NPR
10000 TZS٤٩٥٫٥٨٢٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الشلن التنزاني
1 NPR٢٠٫١٧٨٣٠ TZS
5 NPR١٠٠٫٨٩١٥٠ TZS
10 NPR٢٠١٫٧٨٣٠٠ TZS
20 NPR٤٠٣٫٥٦٦٠٠ TZS
50 NPR١٬٠٠٨٫٩١٥٠٠ TZS
100 NPR٢٬٠١٧٫٨٣٠٠٠ TZS
250 NPR٥٬٠٤٤٫٥٧٥٠٠ TZS
500 NPR١٠٬٠٨٩٫١٥٠٠٠ TZS
1000 NPR٢٠٬١٧٨٫٣٠٠٠٠ TZS
2000 NPR٤٠٬٣٥٦٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 NPR١٠٠٬٨٩١٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 NPR٢٠١٬٧٨٣٫٠٠٠٠٠ TZS