10 آلاف شلن تنزاني إلى روبية نيبالية

تحويل TZS إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tzs
519.00 npr

1.000 TZS = 0.05190 NPR

Mid-market exchange rate at 22:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٦٨٢٫٨٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٩٦٢٫١٧٨٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٣٩٦١٫٣٨١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٤٢٥٤٫٧٣٨٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Nepalese Rupee
1 TZS٠٫٠٥١٩٠ NPR
5 TZS٠٫٢٥٩٥٠ NPR
10 TZS٠٫٥١٩٠٠ NPR
20 TZS١٫٠٣٨٠٠ NPR
50 TZS٢٫٥٩٤٩٩ NPR
100 TZS٥٫١٨٩٩٨ NPR
250 TZS١٢٫٩٧٤٩٥ NPR
500 TZS٢٥٫٩٤٩٩٠ NPR
1000 TZS٥١٫٨٩٩٨٠ NPR
2000 TZS١٠٣٫٧٩٩٦٠ NPR
5000 TZS٢٥٩٫٤٩٩٠٠ NPR
10000 TZS٥١٨٫٩٩٨٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الشلن التنزاني
1 NPR١٩٫٢٦٧٩٠ TZS
5 NPR٩٦٫٣٣٩٥٠ TZS
10 NPR١٩٢٫٦٧٩٠٠ TZS
20 NPR٣٨٥٫٣٥٨٠٠ TZS
50 NPR٩٦٣٫٣٩٥٠٠ TZS
100 NPR١٬٩٢٦٫٧٩٠٠٠ TZS
250 NPR٤٬٨١٦٫٩٧٥٠٠ TZS
500 NPR٩٬٦٣٣٫٩٥٠٠٠ TZS
1000 NPR١٩٬٢٦٧٫٩٠٠٠٠ TZS
2000 NPR٣٨٬٥٣٥٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 NPR٩٦٬٣٣٩٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 NPR١٩٢٬٦٧٩٫٠٠٠٠٠ TZS