50 روبية نيبالية إلى شلن تنزاني

تحويل NPR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

50 npr
1,003.65 tzs

₨1.000 NPR = tzs20.07 TZS

Mid-market exchange rate at 07:34
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NPR إلى TZS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.3151.5121.6550.94621.658
1 GBP1.17911.311110.0291.7831.9521.11625.537
1 USD0.8990.763183.9051.3591.4880.85119.474
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الشلن التنزاني
1 NPR٢٠٫٠٧٢٩٠ TZS
5 NPR١٠٠٫٣٦٤٥٠ TZS
10 NPR٢٠٠٫٧٢٩٠٠ TZS
20 NPR٤٠١٫٤٥٨٠٠ TZS
50 NPR١٬٠٠٣٫٦٤٥٠٠ TZS
100 NPR٢٬٠٠٧٫٢٩٠٠٠ TZS
250 NPR٥٬٠١٨٫٢٢٥٠٠ TZS
500 NPR١٠٬٠٣٦٫٤٥٠٠٠ TZS
1000 NPR٢٠٬٠٧٢٫٩٠٠٠٠ TZS
2000 NPR٤٠٬١٤٥٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 NPR١٠٠٬٣٦٤٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 NPR٢٠٠٬٧٢٩٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Nepalese Rupee
1 TZS٠٫٠٤٩٨٢ NPR
5 TZS٠٫٢٤٩٠٩ NPR
10 TZS٠٫٤٩٨١٩ NPR
20 TZS٠٫٩٩٦٣٧ NPR
50 TZS٢٫٤٩٠٩٣ NPR
100 TZS٤٫٩٨١٨٥ NPR
250 TZS١٢٫٤٥٤٦٣ NPR
500 TZS٢٤٫٩٠٩٢٥ NPR
1000 TZS٤٩٫٨١٨٥٠ NPR
2000 TZS٩٩٫٦٣٧٠٠ NPR
5000 TZS٢٤٩٫٠٩٢٥٠ NPR
10000 TZS٤٩٨٫١٨٥٠٠ NPR