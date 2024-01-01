Tanzanya şilininden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile TZS → NPR çevirin

1.000 tzs
52,33 npr

1.00000 TZS = 0.05233 NPR

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0771589.41431.450651.651440.9479818.3609
1 GBP1.1694711.25975104.5721.696571.931391.1086421.4734
1 USD0.928350.793808183.01011.346751.533150.8800517.0458
1 INR0.01118390.009562790.012046710.01622390.01846950.01060170.205346

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Tanzanya şilininden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Nepal Rupisi
1 TZS0.05233 NPR
5 TZS0.26163 NPR
10 TZS0.52326 NPR
20 TZS1.04651 NPR
50 TZS2.61627 NPR
100 TZS5.23255 NPR
250 TZS13.08137 NPR
500 TZS26.16275 NPR
1000 TZS52.32550 NPR
2000 TZS104.65100 NPR
5000 TZS261.62750 NPR
10000 TZS523.25500 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Tanzanya Şilini
1 NPR19.11110 TZS
5 NPR95.55550 TZS
10 NPR191.11100 TZS
20 NPR382.22200 TZS
50 NPR955.55500 TZS
100 NPR1911.11000 TZS
250 NPR4777.77500 TZS
500 NPR9555.55000 TZS
1000 NPR19111.10000 TZS
2000 NPR38222.20000 TZS
5000 NPR95555.50000 TZS
10000 NPR191111.00000 TZS