2000 Tanzanya şilininden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile TZS → NPR çevirin

2000 tzs
106.45 npr

1.00000 TZS = 0.05323 NPR

11:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86571.0981591.48741.49031.659210.9627518.8352
1 GBP1.1551311.2685105.6791.721481.91661.1121121.7571
1 USD0.910650.788333183.31051.35711.510920.876717.1518
1 INR0.01093050.009462580.012003310.01628970.0181360.01052330.205878

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Nepal Rupisi
1 TZS0.05323 NPR
5 TZS0.26613 NPR
10 TZS0.53226 NPR
20 TZS1.06451 NPR
50 TZS2.66128 NPR
100 TZS5.32255 NPR
250 TZS13.30638 NPR
500 TZS26.61275 NPR
1000 TZS53.22550 NPR
2000 TZS106.45100 NPR
5000 TZS266.12750 NPR
10000 TZS532.25500 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Tanzanya Şilini
1 NPR18.78800 TZS
5 NPR93.94000 TZS
10 NPR187.88000 TZS
20 NPR375.76000 TZS
50 NPR939.40000 TZS
100 NPR1878.80000 TZS
250 NPR4697.00000 TZS
500 NPR9394.00000 TZS
1000 NPR18788.00000 TZS
2000 NPR37576.00000 TZS
5000 NPR93940.00000 TZS
10000 NPR187880.00000 TZS