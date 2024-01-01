شلن تنزاني إلى فرنك سويسري

تحويل TZS إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
40 xpf

tzs1.000 TZS = ₣0.03965 XPF

Mid-market exchange rate at 03:28
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TZS إلى XPF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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XPF

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75483.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4240.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.0670.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك الـ CFP
1 TZS٠٫٠٣٩٦٥ XPF
5 TZS٠٫١٩٨٢٥ XPF
10 TZS٠٫٣٩٦٥١ XPF
20 TZS٠٫٧٩٣٠٢ XPF
50 TZS١٫٩٨٢٥٥ XPF
100 TZS٣٫٩٦٥٠٩ XPF
250 TZS٩٫٩١٢٧٣ XPF
500 TZS١٩٫٨٢٥٤٥ XPF
1000 TZS٣٩٫٦٥٠٩٠ XPF
2000 TZS٧٩٫٣٠١٨٠ XPF
5000 TZS١٩٨٫٢٥٤٥٠ XPF
10000 TZS٣٩٦٫٥٠٩٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الشلن التنزاني
1 XPF٢٥٫٢٢٠١٠ TZS
5 XPF١٢٦٫١٠٠٥٠ TZS
10 XPF٢٥٢٫٢٠١٠٠ TZS
20 XPF٥٠٤٫٤٠٢٠٠ TZS
50 XPF١٬٢٦١٫٠٠٥٠٠ TZS
100 XPF٢٬٥٢٢٫٠١٠٠٠ TZS
250 XPF٦٬٣٠٥٫٠٢٥٠٠ TZS
500 XPF١٢٬٦١٠٫٠٥٠٠٠ TZS
1000 XPF٢٥٬٢٢٠٫١٠٠٠٠ TZS
2000 XPF٥٠٬٤٤٠٫٢٠٠٠٠ TZS
5000 XPF١٢٦٬١٠٠٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 XPF٢٥٢٬٢٠١٫٠٠٠٠٠ TZS