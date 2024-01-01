Tanzanya şilininden CFP frangına

Reel döviz kuru ile TZS → XPF çevirin

1.000 tzs
44 xpf

1.00000 TZS = 0.04376 XPF

00:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85521.077189.41191.450851.651870.9480118.3639
1 GBP1.1693211.2595104.5531.696551.93161.1085221.4737
1 USD0.92840.793966183.01171.3471.533620.8801517.0494
1 INR0.01118420.009564510.012046510.01622660.01847480.01060270.205386

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Tanzanya şilininden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / CFP Frangı
1 TZS0.04376 XPF
5 TZS0.21880 XPF
10 TZS0.43760 XPF
20 TZS0.87519 XPF
50 TZS2.18798 XPF
100 TZS4.37596 XPF
250 TZS10.93990 XPF
500 TZS21.87980 XPF
1000 TZS43.75960 XPF
2000 TZS87.51920 XPF
5000 TZS218.79800 XPF
10000 TZS437.59600 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Tanzanya Şilini
1 XPF22.85210 TZS
5 XPF114.26050 TZS
10 XPF228.52100 TZS
20 XPF457.04200 TZS
50 XPF1142.60500 TZS
100 XPF2285.21000 TZS
250 XPF5713.02500 TZS
500 XPF11426.05000 TZS
1000 XPF22852.10000 TZS
2000 XPF45704.20000 TZS
5000 XPF114260.50000 TZS
10000 XPF228521.00000 TZS