10 Tanzanya şilininden CFP frangına

Reel döviz kuru ile TZS → XPF çevirin

10 tzs
0 xpf

1.00000 TZS = 0.04502 XPF

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

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TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / CFP Frangı
1 TZS0.04502 XPF
5 TZS0.22512 XPF
10 TZS0.45024 XPF
20 TZS0.90048 XPF
50 TZS2.25120 XPF
100 TZS4.50239 XPF
250 TZS11.25597 XPF
500 TZS22.51195 XPF
1000 TZS45.02390 XPF
2000 TZS90.04780 XPF
5000 TZS225.11950 XPF
10000 TZS450.23900 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Tanzanya Şilini
1 XPF22.21040 TZS
5 XPF111.05200 TZS
10 XPF222.10400 TZS
20 XPF444.20800 TZS
50 XPF1110.52000 TZS
100 XPF2221.04000 TZS
250 XPF5552.60000 TZS
500 XPF11105.20000 TZS
1000 XPF22210.40000 TZS
2000 XPF44420.80000 TZS
5000 XPF111052.00000 TZS
10000 XPF222104.00000 TZS