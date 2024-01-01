5 İsviçre frangından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile XPF → TZS çevirin

5 xpf
122,36 tzs

1,000₣ XPF = 24,47tzs TZS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek24,526224,5262
Düşük23,819823,2361
Ortalama24,233823,7813
Değişim2.73%5.30%
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1 XPF → TZS istatistikleri

XPF → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 24,5262, en düşük 23,8198 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 24,2338 oldu. XPF → TZS kurundaki değişiklik 2.73 değerindeydi.

XPF → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 24,5262, en düşük 23,2361 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,7813 oldu. XPF → TZS kurundaki değişiklik 5.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Tanzanya Şilini
1 XPF24,47120 TZS
5 XPF122,35600 TZS
10 XPF244,71200 TZS
20 XPF489,42400 TZS
50 XPF1.223,56000 TZS
100 XPF2.447,12000 TZS
250 XPF6.117,80000 TZS
500 XPF12.235,60000 TZS
1000 XPF24.471,20000 TZS
2000 XPF48.942,40000 TZS
5000 XPF122.356,00000 TZS
10000 XPF244.712,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / CFP Frangı
1 TZS0,04086 XPF
5 TZS0,20432 XPF
10 TZS0,40864 XPF
20 TZS0,81729 XPF
50 TZS2,04322 XPF
100 TZS4,08643 XPF
250 TZS10,21608 XPF
500 TZS20,43215 XPF
1000 TZS40,86430 XPF
2000 TZS81,72860 XPF
5000 TZS204,32150 XPF
10000 TZS408,64300 XPF