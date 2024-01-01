ألف شلن تنزاني إلى فرنك سويسري

تحويل TZS إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
43 xpf

1.000 TZS = 0.04294 XPF

Mid-market exchange rate at 04:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٥١١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٩١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧٣١٫٣٥١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك الـ CFP
1 TZS٠٫٠٤٢٩٤ XPF
5 TZS٠٫٢١٤٦٩ XPF
10 TZS٠٫٤٢٩٣٧ XPF
20 TZS٠٫٨٥٨٧٥ XPF
50 TZS٢٫١٤٦٨٧ XPF
100 TZS٤٫٢٩٣٧٣ XPF
250 TZS١٠٫٧٣٤٣٣ XPF
500 TZS٢١٫٤٦٨٦٥ XPF
1000 TZS٤٢٫٩٣٧٣٠ XPF
2000 TZS٨٥٫٨٧٤٦٠ XPF
5000 TZS٢١٤٫٦٨٦٥٠ XPF
10000 TZS٤٢٩٫٣٧٣٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الشلن التنزاني
1 XPF٢٣٫٢٨٩٨٠ TZS
5 XPF١١٦٫٤٤٩٠٠ TZS
10 XPF٢٣٢٫٨٩٨٠٠ TZS
20 XPF٤٦٥٫٧٩٦٠٠ TZS
50 XPF١٬١٦٤٫٤٩٠٠٠ TZS
100 XPF٢٬٣٢٨٫٩٨٠٠٠ TZS
250 XPF٥٬٨٢٢٫٤٥٠٠٠ TZS
500 XPF١١٬٦٤٤٫٩٠٠٠٠ TZS
1000 XPF٢٣٬٢٨٩٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 XPF٤٦٬٥٧٩٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 XPF١١٦٬٤٤٩٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 XPF٢٣٢٬٨٩٨٫٠٠٠٠٠ TZS