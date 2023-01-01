5000 فرنك سويسري إلى شلن تنزاني

تحويل XPF إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

5000 xpf
113554 tzs

1.00000 XPF = 22.71080 TZS

Mid-market exchange rate at 04:24
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351518.25850.9229583.1950.8071031.545481.37065
1 SGD0.739919113.50980.68292861.55750.597191.143531.01417
1 ZAR0.0547690.074020310.05055064.556510.04420420.08464420.0750691
1 EUR1.083451.4642819.7822190.13760.874451.674451.48503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الشلن التنزاني
1 XPF22.71080 TZS
5 XPF113.55400 TZS
10 XPF227.10800 TZS
20 XPF454.21600 TZS
50 XPF1135.54000 TZS
100 XPF2271.08000 TZS
250 XPF5677.70000 TZS
500 XPF11355.40000 TZS
1000 XPF22710.80000 TZS
2000 XPF45421.60000 TZS
5000 XPF113554.00000 TZS
10000 XPF227108.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك الـ CFP
1 TZS0.04403 XPF
5 TZS0.22016 XPF
10 TZS0.44032 XPF
20 TZS0.88064 XPF
50 TZS2.20159 XPF
100 TZS4.40319 XPF
250 TZS11.00798 XPF
500 TZS22.01595 XPF
1000 TZS44.03190 XPF
2000 TZS88.06380 XPF
5000 TZS220.15950 XPF
10000 TZS440.31900 XPF