شلن تنزاني إلى دولار فيجي

تحويل TZS إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.82 fjd

tzs1.000 TZS = FJ$0.0008166 FJD

Mid-market exchange rate at 03:07
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TZS إلى FJD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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FJD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9450.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4220.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05157.0570.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار فيجي
1 TZS٠٫٠٠٠٨٢ FJD
5 TZS٠٫٠٠٤٠٨ FJD
10 TZS٠٫٠٠٨١٧ FJD
20 TZS٠٫٠١٦٣٣ FJD
50 TZS٠٫٠٤٠٨٣ FJD
100 TZS٠٫٠٨١٦٦ FJD
250 TZS٠٫٢٠٤١٦ FJD
500 TZS٠٫٤٠٨٣١ FJD
1000 TZS٠٫٨١٦٦٢ FJD
2000 TZS١٫٦٣٣٢٤ FJD
5000 TZS٤٫٠٨٣١١ FJD
10000 TZS٨٫١٦٦٢١ FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / الشلن التنزاني
1 FJD١٬٢٢٤٫٥٦٠٠٠ TZS
5 FJD٦٬١٢٢٫٨٠٠٠٠ TZS
10 FJD١٢٬٢٤٥٫٦٠٠٠٠ TZS
20 FJD٢٤٬٤٩١٫٢٠٠٠٠ TZS
50 FJD٦١٬٢٢٨٫٠٠٠٠٠ TZS
100 FJD١٢٢٬٤٥٦٫٠٠٠٠٠ TZS
250 FJD٣٠٦٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 FJD٦١٢٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 FJD١٬٢٢٤٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 FJD٢٬٤٤٩٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 FJD٦٬١٢٢٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 FJD١٢٬٢٤٥٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS