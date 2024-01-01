ألف شلن تنزاني إلى دولار فيجي

تحويل TZS إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.88 fjd

1.000 TZS = 0.0008841 FJD

Mid-market exchange rate at 22:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٧٩١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٢٩١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار فيجي
1 TZS٠٫٠٠٠٨٨ FJD
5 TZS٠٫٠٠٤٤٢ FJD
10 TZS٠٫٠٠٨٨٤ FJD
20 TZS٠٫٠١٧٦٨ FJD
50 TZS٠٫٠٤٤٢٠ FJD
100 TZS٠٫٠٨٨٤١ FJD
250 TZS٠٫٢٢١٠٢ FJD
500 TZS٠٫٤٤٢٠٥ FJD
1000 TZS٠٫٨٨٤٠٩ FJD
2000 TZS١٫٧٦٨١٩ FJD
5000 TZS٤٫٤٢٠٤٧ FJD
10000 TZS٨٫٨٤٠٩٣ FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / الشلن التنزاني
1 FJD١٬١٣١٫١٠٠٠٠ TZS
5 FJD٥٬٦٥٥٫٥٠٠٠٠ TZS
10 FJD١١٬٣١١٫٠٠٠٠٠ TZS
20 FJD٢٢٬٦٢٢٫٠٠٠٠٠ TZS
50 FJD٥٦٬٥٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
100 FJD١١٣٬١١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 FJD٢٨٢٬٧٧٥٫٠٠٠٠٠ TZS
500 FJD٥٦٥٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 FJD١٬١٣١٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 FJD٢٬٢٦٢٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 FJD٥٬٦٥٥٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 FJD١١٬٣١١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS