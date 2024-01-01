شلن تنزاني إلى شلن أوغندي

تحويل TZS إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1,371 ugx

tzs1.000 TZS = Ush1.371 UGX

Mid-market exchange rate at 23:31
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TZS إلى UGX مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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UGX

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75583.9390.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4170.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20162.4110.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.0620.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / شلن أوغندي
1 TZS١٫٣٧٠٥٥ UGX
5 TZS٦٫٨٥٢٧٥ UGX
10 TZS١٣٫٧٠٥٥٠ UGX
20 TZS٢٧٫٤١١٠٠ UGX
50 TZS٦٨٫٥٢٧٥٠ UGX
100 TZS١٣٧٫٠٥٥٠٠ UGX
250 TZS٣٤٢٫٦٣٧٥٠ UGX
500 TZS٦٨٥٫٢٧٥٠٠ UGX
1000 TZS١٬٣٧٠٫٥٥٠٠٠ UGX
2000 TZS٢٬٧٤١٫١٠٠٠٠ UGX
5000 TZS٦٬٨٥٢٫٧٥٠٠٠ UGX
10000 TZS١٣٬٧٠٥٫٥٠٠٠٠ UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / الشلن التنزاني
1 UGX٠٫٧٢٩٦٤ TZS
5 UGX٣٫٦٤٨١٨ TZS
10 UGX٧٫٢٩٦٣٥ TZS
20 UGX١٤٫٥٩٢٧٠ TZS
50 UGX٣٦٫٤٨١٧٥ TZS
100 UGX٧٢٫٩٦٣٥٠ TZS
250 UGX١٨٢٫٤٠٨٧٥ TZS
500 UGX٣٦٤٫٨١٧٥٠ TZS
1000 UGX٧٢٩٫٦٣٥٠٠ TZS
2000 UGX١٬٤٥٩٫٢٧٠٠٠ TZS
5000 UGX٣٬٦٤٨٫١٧٥٠٠ TZS
10000 UGX٧٬٢٩٦٫٣٥٠٠٠ TZS