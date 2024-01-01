شلن تنزاني إلى متكال موزمبيقي

تحويل TZS إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
23.56 mzn

tzs1.000 TZS = MT0.02356 MZN

Mid-market exchange rate at 03:14
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TZS إلى MZN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MZN

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9450.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4120.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20162.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06957.0570.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / ميثامبيكان
1 TZS٠٫٠٢٣٥٦ MZN
5 TZS٠٫١١٧٨١ MZN
10 TZS٠٫٢٣٥٦٢ MZN
20 TZS٠٫٤٧١٢٤ MZN
50 TZS١٫١٧٨١٠ MZN
100 TZS٢٫٣٥٦٢٠ MZN
250 TZS٥٫٨٩٠٥٠ MZN
500 TZS١١٫٧٨١٠٠ MZN
1000 TZS٢٣٫٥٦٢٠٠ MZN
2000 TZS٤٧٫١٢٤٠٠ MZN
5000 TZS١١٧٫٨١٠٠٠ MZN
10000 TZS٢٣٥٫٦٢٠٠٠ MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / الشلن التنزاني
1 MZN٤٢٫٤٤١٢٠ TZS
5 MZN٢١٢٫٢٠٦٠٠ TZS
10 MZN٤٢٤٫٤١٢٠٠ TZS
20 MZN٨٤٨٫٨٢٤٠٠ TZS
50 MZN٢٬١٢٢٫٠٦٠٠٠ TZS
100 MZN٤٬٢٤٤٫١٢٠٠٠ TZS
250 MZN١٠٬٦١٠٫٣٠٠٠٠ TZS
500 MZN٢١٬٢٢٠٫٦٠٠٠٠ TZS
1000 MZN٤٢٬٤٤١٫٢٠٠٠٠ TZS
2000 MZN٨٤٬٨٨٢٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 MZN٢١٢٬٢٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MZN٤٢٤٬٤١٢٫٠٠٠٠٠ TZS