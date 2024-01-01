5 شلن تنزاني إلى متكال موزمبيقي

تحويل TZS إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

5 tzs
0.13 mzn

1.000 TZS = 0.02514 MZN

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١٢١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٨٥١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / ميثامبيكان
1 TZS٠٫٠٢٥١٤ MZN
5 TZS٠٫١٢٥٧١ MZN
10 TZS٠٫٢٥١٤١ MZN
20 TZS٠٫٥٠٢٨٢ MZN
50 TZS١٫٢٥٧٠٦ MZN
100 TZS٢٫٥١٤١٢ MZN
250 TZS٦٫٢٨٥٣٠ MZN
500 TZS١٢٫٥٧٠٦٠ MZN
1000 TZS٢٥٫١٤١٢٠ MZN
2000 TZS٥٠٫٢٨٢٤٠ MZN
5000 TZS١٢٥٫٧٠٦٠٠ MZN
10000 TZS٢٥١٫٤١٢٠٠ MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / الشلن التنزاني
1 MZN٣٩٫٧٧٥٣٠ TZS
5 MZN١٩٨٫٨٧٦٥٠ TZS
10 MZN٣٩٧٫٧٥٣٠٠ TZS
20 MZN٧٩٥٫٥٠٦٠٠ TZS
50 MZN١٬٩٨٨٫٧٦٥٠٠ TZS
100 MZN٣٬٩٧٧٫٥٣٠٠٠ TZS
250 MZN٩٬٩٤٣٫٨٢٥٠٠ TZS
500 MZN١٩٬٨٨٧٫٦٥٠٠٠ TZS
1000 MZN٣٩٬٧٧٥٫٣٠٠٠٠ TZS
2000 MZN٧٩٬٥٥٠٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 MZN١٩٨٬٨٧٦٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 MZN٣٩٧٬٧٥٣٫٠٠٠٠٠ TZS