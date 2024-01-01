1 متكال موزمبيقي إلى شلن تنزاني

تحويل MZN إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1 mzn
39.71 tzs

1.00000 MZN = 39.70690 TZS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562751.0839589.80681.470111.661860.9577418.4429
1 GBP1.1678511.26595104.8861.716941.94091.118521.5395
1 USD0.922550.789921182.85141.356251.533150.8835517.0145
1 INR0.0111350.009534190.012069810.01636970.01850490.01066430.205362

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الشلن التنزاني
1 MZN39.70690 TZS
5 MZN198.53450 TZS
10 MZN397.06900 TZS
20 MZN794.13800 TZS
50 MZN1985.34500 TZS
100 MZN3970.69000 TZS
250 MZN9926.72500 TZS
500 MZN19853.45000 TZS
1000 MZN39706.90000 TZS
2000 MZN79413.80000 TZS
5000 MZN198534.50000 TZS
10000 MZN397069.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / ميثامبيكان
1 TZS0.02518 MZN
5 TZS0.12592 MZN
10 TZS0.25184 MZN
20 TZS0.50369 MZN
50 TZS1.25922 MZN
100 TZS2.51845 MZN
250 TZS6.29612 MZN
500 TZS12.59225 MZN
1000 TZS25.18450 MZN
2000 TZS50.36900 MZN
5000 TZS125.92250 MZN
10000 TZS251.84500 MZN