شلن تنزاني إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل TZS إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.00 xcd

tzs1.000 TZS = $0.0009965 XCD

Mid-market exchange rate at 02:59
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TZS إلى XCD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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XCD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75483.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4260.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4090.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06957.0650.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار شرق الكاريبي
1 TZS٠٫٠٠١٠٠ XCD
5 TZS٠٫٠٠٤٩٨ XCD
10 TZS٠٫٠٠٩٩٦ XCD
20 TZS٠٫٠١٩٩٣ XCD
50 TZS٠٫٠٤٩٨٢ XCD
100 TZS٠٫٠٩٩٦٥ XCD
250 TZS٠٫٢٤٩١٢ XCD
500 TZS٠٫٤٩٨٢٥ XCD
1000 TZS٠٫٩٩٦٤٩ XCD
2000 TZS١٫٩٩٢٩٩ XCD
5000 TZS٤٫٩٨٢٤٧ XCD
10000 TZS٩٫٩٦٤٩٤ XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / الشلن التنزاني
1 XCD١٬٠٠٣٫٥٢٠٠٠ TZS
5 XCD٥٬٠١٧٫٦٠٠٠٠ TZS
10 XCD١٠٬٠٣٥٫٢٠٠٠٠ TZS
20 XCD٢٠٬٠٧٠٫٤٠٠٠٠ TZS
50 XCD٥٠٬١٧٦٫٠٠٠٠٠ TZS
100 XCD١٠٠٬٣٥٢٫٠٠٠٠٠ TZS
250 XCD٢٥٠٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 XCD٥٠١٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 XCD١٬٠٠٣٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 XCD٢٬٠٠٧٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 XCD٥٬٠١٧٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 XCD١٠٬٠٣٥٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS