Tanzanya şilininden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → XCD çevirin

1.000 tzs
1,06 xcd

1.00000 TZS = 0.00106 XCD

23:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.34611.3471.533620.79396618.945883.01170.9284
1 SGD0.74288711.000671.139310.58982714.074661.66830.68971
1 CAD0.742390.99933211.138550.58943314.065261.62710.689249
1 AUD0.652050.8777250.87831110.51770512.353654.12780.605376

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Tanzanya şilininden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

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TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Doğu Karayip Doları
1 TZS0.00106 XCD
5 TZS0.00532 XCD
10 TZS0.01063 XCD
20 TZS0.02127 XCD
50 TZS0.05317 XCD
100 TZS0.10633 XCD
250 TZS0.26583 XCD
500 TZS0.53165 XCD
1000 TZS1.06330 XCD
2000 TZS2.12660 XCD
5000 TZS5.31650 XCD
10000 TZS10.63300 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Tanzanya Şilini
1 XCD940.46700 TZS
5 XCD4702.33500 TZS
10 XCD9404.67000 TZS
20 XCD18809.34000 TZS
50 XCD47023.35000 TZS
100 XCD94046.70000 TZS
250 XCD235116.75000 TZS
500 XCD470233.50000 TZS
1000 XCD940467.00000 TZS
2000 XCD1880934.00000 TZS
5000 XCD4702335.00000 TZS
10000 XCD9404670.00000 TZS