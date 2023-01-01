10 Tanzanya şilininden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → XCD çevirin

10 tzs
0,01 xcd

1.00000 TZS = 0.00108 XCD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → XCD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 XCD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Doğu Karayip Doları
1 TZS0.00108 XCD
5 TZS0.00540 XCD
10 TZS0.01080 XCD
20 TZS0.02159 XCD
50 TZS0.05398 XCD
100 TZS0.10797 XCD
250 TZS0.26992 XCD
500 TZS0.53984 XCD
1000 TZS1.07968 XCD
2000 TZS2.15936 XCD
5000 TZS5.39840 XCD
10000 TZS10.79680 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Tanzanya Şilini
1 XCD926.19900 TZS
5 XCD4630.99500 TZS
10 XCD9261.99000 TZS
20 XCD18523.98000 TZS
50 XCD46309.95000 TZS
100 XCD92619.90000 TZS
250 XCD231549.75000 TZS
500 XCD463099.50000 TZS
1000 XCD926199.00000 TZS
2000 XCD1852398.00000 TZS
5000 XCD4630995.00000 TZS
10000 XCD9261990.00000 TZS