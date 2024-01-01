bin Doğu Karayip dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile XCD → TZS çevirin

1,000$ XCD = 986,2tzs TZS

08:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 XCD → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.010,05001.010,5300
Düşük981,7850981,7850
Ortalama996,22541.002,8744
Değişim-2.15%-1.26%
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1 XCD → TZS istatistikleri

XCD → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.010,0500, en düşük 981,7850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 996,2254 oldu. XCD → TZS kurundaki değişiklik -2.15 değerindeydi.

XCD → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.010,5300, en düşük 981,7850 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.002,8744 oldu. XCD → TZS kurundaki değişiklik -1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,071,5380,791,40284,4081,3390,946
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,6710,0740,052
1 AUD0,6511,7510,5140,91254,8860,8710,615
1 GBP1,26622,8711,94611,774106,8351,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Tanzanya Şilini
1 XCD986,17400 TZS
5 XCD4.930,87000 TZS
10 XCD9.861,74000 TZS
20 XCD19.723,48000 TZS
50 XCD49.308,70000 TZS
100 XCD98.617,40000 TZS
250 XCD246.543,50000 TZS
500 XCD493.087,00000 TZS
1000 XCD986.174,00000 TZS
2000 XCD1.972.348,00000 TZS
5000 XCD4.930.870,00000 TZS
10000 XCD9.861.740,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Doğu Karayip Doları
1 TZS0,00101 XCD
5 TZS0,00507 XCD
10 TZS0,01014 XCD
20 TZS0,02028 XCD
50 TZS0,05070 XCD
100 TZS0,10140 XCD
250 TZS0,25351 XCD
500 TZS0,50701 XCD
1000 TZS1,01402 XCD
2000 TZS2,02804 XCD
5000 TZS5,07010 XCD
10000 TZS10,14020 XCD