شلن تنزاني إلى بيزو أرجنتيني

تحويل TZS إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
350.14 ars

tzs1.000 TZS = $0.3501 ARS

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى ARS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ARS

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9510.895
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60264.4110.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4190.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05557.0820.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Argentine Peso
1 TZS٠٫٣٥٠١٤ ARS
5 TZS١٫٧٥٠٧٢ ARS
10 TZS٣٫٥٠١٤٤ ARS
20 TZS٧٫٠٠٢٨٨ ARS
50 TZS١٧٫٥٠٧٢٠ ARS
100 TZS٣٥٫٠١٤٤٠ ARS
250 TZS٨٧٫٥٣٦٠٠ ARS
500 TZS١٧٥٫٠٧٢٠٠ ARS
1000 TZS٣٥٠٫١٤٤٠٠ ARS
2000 TZS٧٠٠٫٢٨٨٠٠ ARS
5000 TZS١٬٧٥٠٫٧٢٠٠٠ ARS
10000 TZS٣٬٥٠١٫٤٤٠٠٠ ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / الشلن التنزاني
1 ARS٢٫٨٥٥٩٧ TZS
5 ARS١٤٫٢٧٩٨٥ TZS
10 ARS٢٨٫٥٥٩٧٠ TZS
20 ARS٥٧٫١١٩٤٠ TZS
50 ARS١٤٢٫٧٩٨٥٠ TZS
100 ARS٢٨٥٫٥٩٧٠٠ TZS
250 ARS٧١٣٫٩٩٢٥٠ TZS
500 ARS١٬٤٢٧٫٩٨٥٠٠ TZS
1000 ARS٢٬٨٥٥٫٩٧٠٠٠ TZS
2000 ARS٥٬٧١١٫٩٤٠٠٠ TZS
5000 ARS١٤٬٢٧٩٫٨٥٠٠٠ TZS
10000 ARS٢٨٬٥٥٩٫٧٠٠٠٠ TZS