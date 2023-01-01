10 آلاف بيزو أرجنتيني إلى شلن تنزاني

تحويل ARS إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ ars
٦٩٬٠٢٩ tzs

1.00000 ARS = 6.90290 TZS

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الشلن التنزاني
1 ARS6.90290 TZS
5 ARS34.51450 TZS
10 ARS69.02900 TZS
20 ARS138.05800 TZS
50 ARS345.14500 TZS
100 ARS690.29000 TZS
250 ARS1725.72500 TZS
500 ARS3451.45000 TZS
1000 ARS6902.90000 TZS
2000 ARS13805.80000 TZS
5000 ARS34514.50000 TZS
10000 ARS69029.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Argentine Peso
1 TZS0.14487 ARS
5 TZS0.72433 ARS
10 TZS1.44867 ARS
20 TZS2.89734 ARS
50 TZS7.24335 ARS
100 TZS14.48670 ARS
250 TZS36.21675 ARS
500 TZS72.43350 ARS
1000 TZS144.86700 ARS
2000 TZS289.73400 ARS
5000 TZS724.33500 ARS
10000 TZS1448.67000 ARS