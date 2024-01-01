شلن تنزاني إلى بير إثيوبي

تحويل TZS إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
40.94 etb

tzs1.000 TZS = Br0.04094 ETB

Mid-market exchange rate at 01:44
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TZS إلى ETB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ETB

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9510.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.4220.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18362.420.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0660.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / البر الإثيوبي
1 TZS٠٫٠٤٠٩٤ ETB
5 TZS٠٫٢٠٤٧١ ETB
10 TZS٠٫٤٠٩٤٢ ETB
20 TZS٠٫٨١٨٨٤ ETB
50 TZS٢٫٠٤٧١١ ETB
100 TZS٤٫٠٩٤٢٢ ETB
250 TZS١٠٫٢٣٥٥٥ ETB
500 TZS٢٠٫٤٧١١٠ ETB
1000 TZS٤٠٫٩٤٢٢٠ ETB
2000 TZS٨١٫٨٨٤٤٠ ETB
5000 TZS٢٠٤٫٧١١٠٠ ETB
10000 TZS٤٠٩٫٤٢٢٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الشلن التنزاني
1 ETB٢٤٫٤٢٤٧٠ TZS
5 ETB١٢٢٫١٢٣٥٠ TZS
10 ETB٢٤٤٫٢٤٧٠٠ TZS
20 ETB٤٨٨٫٤٩٤٠٠ TZS
50 ETB١٬٢٢١٫٢٣٥٠٠ TZS
100 ETB٢٬٤٤٢٫٤٧٠٠٠ TZS
250 ETB٦٬١٠٦٫١٧٥٠٠ TZS
500 ETB١٢٬٢١٢٫٣٥٠٠٠ TZS
1000 ETB٢٤٬٤٢٤٫٧٠٠٠٠ TZS
2000 ETB٤٨٬٨٤٩٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 ETB١٢٢٬١٢٣٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 ETB٢٤٤٬٢٤٧٫٠٠٠٠٠ TZS