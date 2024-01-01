5 شلن تنزاني إلى بير إثيوبي

تحويل TZS إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

5 tzs
0.11 etb

1.000 TZS = 0.02222 ETB

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٨٢٫٨٤١٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٣٦٢٫١٧٧٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٣٧٦١٫٣٩٦٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٤٥٤٫٧٢٩٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / البر الإثيوبي
1 TZS٠٫٠٢٢٢٢ ETB
5 TZS٠٫١١١١٢ ETB
10 TZS٠٫٢٢٢٢٤ ETB
20 TZS٠٫٤٤٤٤٧ ETB
50 TZS١٫١١١١٨ ETB
100 TZS٢٫٢٢٢٣٧ ETB
250 TZS٥٫٥٥٥٩٢ ETB
500 TZS١١٫١١١٨٥ ETB
1000 TZS٢٢٫٢٢٣٧٠ ETB
2000 TZS٤٤٫٤٤٧٤٠ ETB
5000 TZS١١١٫١١٨٥٠ ETB
10000 TZS٢٢٢٫٢٣٧٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الشلن التنزاني
1 ETB٤٤٫٩٩٦٩٠ TZS
5 ETB٢٢٤٫٩٨٤٥٠ TZS
10 ETB٤٤٩٫٩٦٩٠٠ TZS
20 ETB٨٩٩٫٩٣٨٠٠ TZS
50 ETB٢٬٢٤٩٫٨٤٥٠٠ TZS
100 ETB٤٬٤٩٩٫٦٩٠٠٠ TZS
250 ETB١١٬٢٤٩٫٢٢٥٠٠ TZS
500 ETB٢٢٬٤٩٨٫٤٥٠٠٠ TZS
1000 ETB٤٤٬٩٩٦٫٩٠٠٠٠ TZS
2000 ETB٨٩٬٩٩٣٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 ETB٢٢٤٬٩٨٤٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 ETB٤٤٩٬٩٦٩٫٠٠٠٠٠ TZS