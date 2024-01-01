شلن تنزاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل TZS إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.65 bam

tzs1.000 TZS = KM0.0006464 BAM

Mid-market exchange rate at 03:01
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TZS إلى BAM مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BAM

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9570.896
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60364.4160.687
1 CAD0.7430.96911.0930.56113.18162.4190.666
1 AUD0.680.8860.91510.51312.05557.0860.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 TZS٠٫٠٠٠٦٥ BAM
5 TZS٠٫٠٠٣٢٣ BAM
10 TZS٠٫٠٠٦٤٦ BAM
20 TZS٠٫٠١٢٩٣ BAM
50 TZS٠٫٠٣٢٣٢ BAM
100 TZS٠٫٠٦٤٦٤ BAM
250 TZS٠٫١٦١٦٠ BAM
500 TZS٠٫٣٢٣٢١ BAM
1000 TZS٠٫٦٤٦٤١ BAM
2000 TZS١٫٢٩٢٨٢ BAM
5000 TZS٣٫٢٣٢٠٦ BAM
10000 TZS٦٫٤٦٤١١ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الشلن التنزاني
1 BAM١٬٥٤٧٫٠٠٠٠٠ TZS
5 BAM٧٬٧٣٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10 BAM١٥٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
20 BAM٣٠٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
50 BAM٧٧٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
100 BAM١٥٤٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 BAM٣٨٦٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 BAM٧٧٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BAM١٬٥٤٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BAM٣٬٠٩٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BAM٧٬٧٣٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BAM١٥٬٤٧٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS