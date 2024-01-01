شلن تنزاني إلى دونغ فيتنامي

تحويل TZS إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
9,164 vnd

tzs1.000 TZS = ₫9.164 VND

Mid-market exchange rate at 03:23
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TZS إلى VND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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VND

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75583.9380.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62764.4210.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20162.4090.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.07157.0650.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Vietnamese Dong
1 TZS٩٫١٦٤٣٥ VND
5 TZS٤٥٫٨٢١٧٥ VND
10 TZS٩١٫٦٤٣٥٠ VND
20 TZS١٨٣٫٢٨٧٠٠ VND
50 TZS٤٥٨٫٢١٧٥٠ VND
100 TZS٩١٦٫٤٣٥٠٠ VND
250 TZS٢٬٢٩١٫٠٨٧٥٠ VND
500 TZS٤٬٥٨٢٫١٧٥٠٠ VND
1000 TZS٩٬١٦٤٫٣٥٠٠٠ VND
2000 TZS١٨٬٣٢٨٫٧٠٠٠٠ VND
5000 TZS٤٥٬٨٢١٫٧٥٠٠٠ VND
10000 TZS٩١٬٦٤٣٫٥٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الشلن التنزاني
1000 VND١٠٩٫١١٩٠٠ TZS
2000 VND٢١٨٫٢٣٨٠٠ TZS
5000 VND٥٤٥٫٥٩٥٠٠ TZS
10000 VND١٬٠٩١٫١٩٠٠٠ TZS
20000 VND٢٬١٨٢٫٣٨٠٠٠ TZS
50000 VND٥٬٤٥٥٫٩٥٠٠٠ TZS
100000 VND١٠٬٩١١٫٩٠٠٠٠ TZS
200000 VND٢١٬٨٢٣٫٨٠٠٠٠ TZS
500000 VND٥٤٬٥٥٩٫٥٠٠٠٠ TZS
1000000 VND١٠٩٬١١٩٫٠٠٠٠٠ TZS
2000000 VND٢١٨٬٢٣٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000000 VND٥٤٥٬٥٩٥٫٠٠٠٠٠ TZS