ألف شلن تنزاني إلى دونغ فيتنامي

تحويل TZS إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
9,663 vnd

1.000 TZS = 9.663 VND

Mid-market exchange rate at 04:48
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٣١٫٣٥١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٨٨٢٫٨٧٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥1١٫٠١٣١٫١٣٥٠٫٥٨٧١٤٫٠١٧٦٢٫١٩١٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٣٩٦١٫٤٠١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨١٠٫٨٩٢1٠٫٥١٧١٢٫٣٤٩٥٤٫٧٩٢٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Vietnamese Dong
1 TZS٩٫٦٦٢٩٥ VND
5 TZS٤٨٫٣١٤٧٥ VND
10 TZS٩٦٫٦٢٩٥٠ VND
20 TZS١٩٣٫٢٥٩٠٠ VND
50 TZS٤٨٣٫١٤٧٥٠ VND
100 TZS٩٦٦٫٢٩٥٠٠ VND
250 TZS٢٬٤١٥٫٧٣٧٥٠ VND
500 TZS٤٬٨٣١٫٤٧٥٠٠ VND
1000 TZS٩٬٦٦٢٫٩٥٠٠٠ VND
2000 TZS١٩٬٣٢٥٫٩٠٠٠٠ VND
5000 TZS٤٨٬٣١٤٫٧٥٠٠٠ VND
10000 TZS٩٦٬٦٢٩٫٥٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الشلن التنزاني
1 VND٠٫١٠٣٤٩ TZS
5 VND٠٫٥١٧٤٤ TZS
10 VND١٫٠٣٤٨٨ TZS
20 VND٢٫٠٦٩٧٦ TZS
50 VND٥٫١٧٤٤٠ TZS
100 VND١٠٫٣٤٨٨٠ TZS
250 VND٢٥٫٨٧٢٠٠ TZS
500 VND٥١٫٧٤٤٠٠ TZS
1000 VND١٠٣٫٤٨٨٠٠ TZS
2000 VND٢٠٦٫٩٧٦٠٠ TZS
5000 VND٥١٧٫٤٤٠٠٠ TZS
10000 VND١٬٠٣٤٫٨٨٠٠٠ TZS