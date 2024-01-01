شلن تنزاني إلى روبية باكستانية

تحويل TZS إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
103.01 pkr

tzs1.000 TZS = ₨0.1030 PKR

Mid-market exchange rate at 03:19
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TZS إلى PKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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PKR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4150.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20362.4130.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.060.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Pakistani Rupee
1 TZS٠٫١٠٣٠١ PKR
5 TZS٠٫٥١٥٠٤ PKR
10 TZS١٫٠٣٠٠٨ PKR
20 TZS٢٫٠٦٠١٦ PKR
50 TZS٥٫١٥٠٤٠ PKR
100 TZS١٠٫٣٠٠٨٠ PKR
250 TZS٢٥٫٧٥٢٠٠ PKR
500 TZS٥١٫٥٠٤٠٠ PKR
1000 TZS١٠٣٫٠٠٨٠٠ PKR
2000 TZS٢٠٦٫٠١٦٠٠ PKR
5000 TZS٥١٥٫٠٤٠٠٠ PKR
10000 TZS١٬٠٣٠٫٠٨٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الشلن التنزاني
1 PKR٩٫٧٠٧٩٩ TZS
5 PKR٤٨٫٥٣٩٩٥ TZS
10 PKR٩٧٫٠٧٩٩٠ TZS
20 PKR١٩٤٫١٥٩٨٠ TZS
50 PKR٤٨٥٫٣٩٩٥٠ TZS
100 PKR٩٧٠٫٧٩٩٠٠ TZS
250 PKR٢٬٤٢٦٫٩٩٧٥٠ TZS
500 PKR٤٬٨٥٣٫٩٩٥٠٠ TZS
1000 PKR٩٬٧٠٧٫٩٩٠٠٠ TZS
2000 PKR١٩٬٤١٥٫٩٨٠٠٠ TZS
5000 PKR٤٨٬٥٣٩٫٩٥٠٠٠ TZS
10000 PKR٩٧٬٠٧٩٫٩٠٠٠٠ TZS