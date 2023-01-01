ألف روبية باكستانية إلى شلن تنزاني

تحويل PKR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 pkr
8802.82 tzs

1.00000 PKR = 8.80282 TZS

Mid-market exchange rate at 05:01
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.1950.8081793.67291.365253.751628.4012
1EUR1.0734189.30150.86753.942491.465464.0269730.4858
1INR0.012020.01119810.009714270.04414810.01641020.04509410.341381
1GBP1.237351.15274102.94114.544661.689294.6420435.1422

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الشلن التنزاني
1 PKR8.80282 TZS
5 PKR44.01410 TZS
10 PKR88.02820 TZS
20 PKR176.05640 TZS
50 PKR440.14100 TZS
100 PKR880.28200 TZS
250 PKR2200.70500 TZS
500 PKR4401.41000 TZS
1000 PKR8802.82000 TZS
2000 PKR17605.64000 TZS
5000 PKR44014.10000 TZS
10000 PKR88028.20000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Pakistani Rupee
1 TZS0.11360 PKR
5 TZS0.56800 PKR
10 TZS1.13600 PKR
20 TZS2.27200 PKR
50 TZS5.68000 PKR
100 TZS11.36000 PKR
250 TZS28.40000 PKR
500 TZS56.80000 PKR
1000 TZS113.60000 PKR
2000 TZS227.20000 PKR
5000 TZS568.00000 PKR
10000 TZS1136.00000 PKR