100 شلن تنزاني إلى روبية باكستانية

تحويل TZS إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

100 tzs
10.94 pkr

1.000 TZS = 0.1094 PKR

Mid-market exchange rate at 00:11
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٠٩١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٦٥١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Pakistani Rupee
1 TZS٠٫١٠٩٤١ PKR
5 TZS٠٫٥٤٧٠٦ PKR
10 TZS١٫٠٩٤١١ PKR
20 TZS٢٫١٨٨٢٢ PKR
50 TZS٥٫٤٧٠٥٥ PKR
100 TZS١٠٫٩٤١١٠ PKR
250 TZS٢٧٫٣٥٢٧٥ PKR
500 TZS٥٤٫٧٠٥٥٠ PKR
1000 TZS١٠٩٫٤١١٠٠ PKR
2000 TZS٢١٨٫٨٢٢٠٠ PKR
5000 TZS٥٤٧٫٠٥٥٠٠ PKR
10000 TZS١٬٠٩٤٫١١٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الشلن التنزاني
1 PKR٩٫١٣٩٨٣ TZS
5 PKR٤٥٫٦٩٩١٥ TZS
10 PKR٩١٫٣٩٨٣٠ TZS
20 PKR١٨٢٫٧٩٦٦٠ TZS
50 PKR٤٥٦٫٩٩١٥٠ TZS
100 PKR٩١٣٫٩٨٣٠٠ TZS
250 PKR٢٬٢٨٤٫٩٥٧٥٠ TZS
500 PKR٤٬٥٦٩٫٩١٥٠٠ TZS
1000 PKR٩٬١٣٩٫٨٣٠٠٠ TZS
2000 PKR١٨٬٢٧٩٫٦٦٠٠٠ TZS
5000 PKR٤٥٬٦٩٩٫١٥٠٠٠ TZS
10000 PKR٩١٬٣٩٨٫٣٠٠٠٠ TZS