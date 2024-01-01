Tanzanya şilininden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile TZS → PKR çevirin

1.000 tzs
109,86 pkr

1.00000 TZS = 0.10986 PKR

00:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3461.346851.533150.79380818.945883.01120.9283
1 SGD0.74294211.000631.139040.58975414.075661.67250.689697
1 CAD0.7424730.99936911.138330.58938114.066761.63360.689262
1 AUD0.652250.8779290.87848310.51776112.357454.14410.605505

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Tanzanya şilininden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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TZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Pakistan Rupisi
1 TZS0.10986 PKR
5 TZS0.54931 PKR
10 TZS1.09863 PKR
20 TZS2.19726 PKR
50 TZS5.49315 PKR
100 TZS10.98630 PKR
250 TZS27.46575 PKR
500 TZS54.93150 PKR
1000 TZS109.86300 PKR
2000 TZS219.72600 PKR
5000 TZS549.31500 PKR
10000 TZS1098.63000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tanzanya Şilini
1 PKR9.10227 TZS
5 PKR45.51135 TZS
10 PKR91.02270 TZS
20 PKR182.04540 TZS
50 PKR455.11350 TZS
100 PKR910.22700 TZS
250 PKR2275.56750 TZS
500 PKR4551.13500 TZS
1000 PKR9102.27000 TZS
2000 PKR18204.54000 TZS
5000 PKR45511.35000 TZS
10000 PKR91022.70000 TZS