شلن تنزاني إلى فرنك سويسري

تحويل TZS إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.31 chf

tzs1.000 TZS = SFr.0.0003112 CHF

Mid-market exchange rate at 03:04
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى CHF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

CHF

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4310.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18362.4290.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05657.0910.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الفرنك السويسري
1 TZS٠٫٠٠٠٣١ CHF
5 TZS٠٫٠٠١٥٦ CHF
10 TZS٠٫٠٠٣١١ CHF
20 TZS٠٫٠٠٦٢٢ CHF
50 TZS٠٫٠١٥٥٦ CHF
100 TZS٠٫٠٣١١٢ CHF
250 TZS٠٫٠٧٧٨١ CHF
500 TZS٠٫١٥٥٦١ CHF
1000 TZS٠٫٣١١٢٢ CHF
2000 TZS٠٫٦٢٢٤٤ CHF
5000 TZS١٫٥٥٦١٠ CHF
10000 TZS٣٫١١٢٢٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الشلن التنزاني
1 CHF٣٬٢١٣٫١٦٠٠٠ TZS
5 CHF١٦٬٠٦٥٫٨٠٠٠٠ TZS
10 CHF٣٢٬١٣١٫٦٠٠٠٠ TZS
20 CHF٦٤٬٢٦٣٫٢٠٠٠٠ TZS
50 CHF١٦٠٬٦٥٨٫٠٠٠٠٠ TZS
100 CHF٣٢١٬٣١٦٫٠٠٠٠٠ TZS
250 CHF٨٠٣٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 CHF١٬٦٠٦٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 CHF٣٬٢١٣٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CHF٦٬٤٢٦٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CHF١٦٬٠٦٥٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CHF٣٢٬١٣١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS