Tanzanya şilininden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile TZS → CHF çevirin

1.000 tzs
0,35 chf

1.00000 TZS = 0.00035 CHF

00:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.077389.43011.450691.651160.9478618.3606
1 GBP1.1696111.26104.5971.696721.931181.1086321.4744
1 USD0.928250.793651183.01321.34661.532680.8798517.0432
1 INR0.01118190.009560540.012046310.01622150.01846310.01059890.205307

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Tanzanya şilininden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / İsviçre Frangı
1 TZS0.00035 CHF
5 TZS0.00173 CHF
10 TZS0.00346 CHF
20 TZS0.00693 CHF
50 TZS0.01732 CHF
100 TZS0.03465 CHF
250 TZS0.08662 CHF
500 TZS0.17325 CHF
1000 TZS0.34650 CHF
2000 TZS0.69300 CHF
5000 TZS1.73250 CHF
10000 TZS3.46499 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Tanzanya Şilini
1 CHF2886.01000 TZS
5 CHF14430.05000 TZS
10 CHF28860.10000 TZS
20 CHF57720.20000 TZS
50 CHF144300.50000 TZS
100 CHF288601.00000 TZS
250 CHF721502.50000 TZS
500 CHF1443005.00000 TZS
1000 CHF2886010.00000 TZS
2000 CHF5772020.00000 TZS
5000 CHF14430050.00000 TZS
10000 CHF28860100.00000 TZS