bin İsviçre frangından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile CHF → TZS çevirin

1.000 chf
2.816.090 tzs

1,000 CHF = 2.816 TZS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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İsviçre frangından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Tanzanya Şilini
1 CHF2.816,09000 TZS
5 CHF14.080,45000 TZS
10 CHF28.160,90000 TZS
20 CHF56.321,80000 TZS
50 CHF140.804,50000 TZS
100 CHF281.609,00000 TZS
250 CHF704.022,50000 TZS
500 CHF1.408.045,00000 TZS
1000 CHF2.816.090,00000 TZS
2000 CHF5.632.180,00000 TZS
5000 CHF14.080.450,00000 TZS
10000 CHF28.160.900,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / İsviçre Frangı
1 TZS0,00036 CHF
5 TZS0,00178 CHF
10 TZS0,00355 CHF
20 TZS0,00710 CHF
50 TZS0,01776 CHF
100 TZS0,03551 CHF
250 TZS0,08878 CHF
500 TZS0,17755 CHF
1000 TZS0,35510 CHF
2000 TZS0,71021 CHF
5000 TZS1,77552 CHF
10000 TZS3,55103 CHF