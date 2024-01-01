شلن تنزاني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل TZS إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
30.99 btn

tzs1.000 TZS = Nu.0.03099 BTN

Mid-market exchange rate at 03:03
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى BTN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

BTN

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9560.895
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60464.4210.687
1 CAD0.7440.96911.0930.56113.18262.4230.666
1 AUD0.680.8860.91510.51312.05657.090.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / نغولتروم بوتاني
1 TZS٠٫٠٣٠٩٩ BTN
5 TZS٠٫١٥٤٩٣ BTN
10 TZS٠٫٣٠٩٨٦ BTN
20 TZS٠٫٦١٩٧٢ BTN
50 TZS١٫٥٤٩٣١ BTN
100 TZS٣٫٠٩٨٦٢ BTN
250 TZS٧٫٧٤٦٥٥ BTN
500 TZS١٥٫٤٩٣١٠ BTN
1000 TZS٣٠٫٩٨٦٢٠ BTN
2000 TZS٦١٫٩٧٢٤٠ BTN
5000 TZS١٥٤٫٩٣١٠٠ BTN
10000 TZS٣٠٩٫٨٦٢٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الشلن التنزاني
1 BTN٣٢٫٢٧٢٥٠ TZS
5 BTN١٦١٫٣٦٢٥٠ TZS
10 BTN٣٢٢٫٧٢٥٠٠ TZS
20 BTN٦٤٥٫٤٥٠٠٠ TZS
50 BTN١٬٦١٣٫٦٢٥٠٠ TZS
100 BTN٣٬٢٢٧٫٢٥٠٠٠ TZS
250 BTN٨٬٠٦٨٫١٢٥٠٠ TZS
500 BTN١٦٬١٣٦٫٢٥٠٠٠ TZS
1000 BTN٣٢٬٢٧٢٫٥٠٠٠٠ TZS
2000 BTN٦٤٬٥٤٥٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BTN١٦١٬٣٦٢٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 BTN٣٢٢٬٧٢٥٫٠٠٠٠٠ TZS