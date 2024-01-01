Tanzanya şilininden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile TZS → BTN çevirin

1.000 tzs
32,69 btn

1.00000 TZS = 0.03269 BTN

00:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.077389.4261.450691.651160.94786518.3607
1 GBP1.1696111.26104.5921.696721.931181.1086321.4746
1 USD0.928250.793651183.00941.34661.532680.8798517.0433
1 INR0.01118240.009560970.012046810.01622230.0184640.01059940.205318

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Tanzanya şilininden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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TZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bhutan Ngultrumu
1 TZS0.03269 BTN
5 TZS0.16344 BTN
10 TZS0.32689 BTN
20 TZS0.65377 BTN
50 TZS1.63444 BTN
100 TZS3.26887 BTN
250 TZS8.17218 BTN
500 TZS16.34435 BTN
1000 TZS32.68870 BTN
2000 TZS65.37740 BTN
5000 TZS163.44350 BTN
10000 TZS326.88700 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Tanzanya Şilini
1 BTN30.59170 TZS
5 BTN152.95850 TZS
10 BTN305.91700 TZS
20 BTN611.83400 TZS
50 BTN1529.58500 TZS
100 BTN3059.17000 TZS
250 BTN7647.92500 TZS
500 BTN15295.85000 TZS
1000 BTN30591.70000 TZS
2000 BTN61183.40000 TZS
5000 BTN152958.50000 TZS
10000 BTN305917.00000 TZS