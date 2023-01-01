اسكودو الرأس الأخضر (CVE)
اسم العملة
اسكودو الرأس الأخضر
رمز العملة
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سعر الصرف CVE
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من CVE
|0.00961
|0.00903
|0.00780
|0.79724
|1.42638
|0.92318
|0.01493
|0.18135
|إلى CVE
|104.01500
|110.77100
|128.23000
|1.25433
|0.70108
|1.08321
|66.97010
|5.51435
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.