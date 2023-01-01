اسكودو الرأس الأخضر (CVE)

اسم العملة

اسكودو الرأس الأخضر

رمز العملة

Esc

سعر الصرف CVE

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من CVE0.009610.009030.007800.797241.426380.923180.014930.18135
إلى CVE104.01500110.77100128.230001.254330.701081.0832166.970105.51435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف إيسكودو جزر الرأس الأخضر