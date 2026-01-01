إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى وون كوري جنوبي

حوّل CVE إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Esc1 CVE = 14.83 KRW

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CVE إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CVE إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CVE إلى KRW اليوم

CVEKRW
1 CVE15 KRW
5 CVE74 KRW
10 CVE148 KRW
20 CVE297 KRW
50 CVE741 KRW
100 CVE1,483 KRW
250 CVE3,707 KRW
500 CVE7,415 KRW
1000 CVE14,829 KRW
2000 CVE29,659 KRW
5000 CVE74,147 KRW
10000 CVE148,294 KRW
KRWCVE
1000 KRW67.43 CVE
2000 KRW134.87 CVE
5000 KRW337.17 CVE
10000 KRW674.33 CVE
20000 KRW1,348.67 CVE
30000 KRW2,023.00 CVE
40000 KRW2,697.34 CVE
50000 KRW3,371.67 CVE
60000 KRW4,046.00 CVE
45000000 KRW3,034,503 CVE
75000000 KRW5,057,505 CVE
78000000 KRW5,259,805.20 CVE
100000000 KRW6,743,340 CVE
330000000 KRW22,253,022 CVE
500000000 KRW33,716,700 CVE
1800000000 KRW121,380,120.00 CVE
1900000000 KRW128,123,460.00 CVE
10000000000 KRW674,334,000 CVE
15200000000 KRW1,024,987,680.00 CVE
36100000000 KRW2,434,345,740 CVE
45600000000 KRW3,074,963,040 CVE

الأسئلة الشائعة