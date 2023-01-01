إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى وون كوري جنوبي

تحويل CVE إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٢٬٨٨٧ krw

1.00000 CVE = 12.88740 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 8:49 UTC
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CVE إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 KRW
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065688.57681.437971.662790.9662518.208
1GBP1.1549311.2306102.2921.660631.920261.1159621.0274
1USD0.938450.812612183.12391.349451.560430.9067517.0871
1INR0.01128960.009775910.012030210.01623420.01877230.01090840.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / وون كوريا الجنوبية
1 CVE12.88740 KRW
5 CVE64.43700 KRW
10 CVE128.87400 KRW
20 CVE257.74800 KRW
50 CVE644.37000 KRW
100 CVE1288.74000 KRW
250 CVE3221.85000 KRW
500 CVE6443.70000 KRW
1000 CVE12887.40000 KRW
2000 CVE25774.80000 KRW
5000 CVE64437.00000 KRW
10000 CVE128874.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / اسكودو الرأس الأخضر
1 KRW0.07760 CVE
5 KRW0.38798 CVE
10 KRW0.77595 CVE
20 KRW1.55190 CVE
50 KRW3.87976 CVE
100 KRW7.75952 CVE
250 KRW19.39880 CVE
500 KRW38.79760 CVE
1000 KRW77.59520 CVE
2000 KRW155.19040 CVE
5000 KRW387.97600 CVE
10000 KRW775.95200 CVE